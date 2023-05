Praia doce recebe encontro de canoagem adaptada do CRIB de Benavente

O Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB), que presta apoio a pessoas com deficiência, vai realizar o seu 5º Encontro de canoagem adaptada. A actividade está inserida no calendário anual da Associação de Desporto Especial de Santarém e contará com a presença das várias Instituições de apoio à deficiência do distrito. A organização prevê a presença de 80 utentes, num total de 140 participantes, entre técnicos, voluntários e parceiros. O evento está agendado para dia 11 de Maio, das 10h30 às 13h, na praia doce, em Salvaterra de Magos. Esta actividade conta com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, da Câmara Municipal de Benavente, da União de freguesias de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra, Agrupamento de Escolas de Benavente e Clube Náutico de Salvaterra de Magos.