Projecto pioneiro leva a felicidade para dentro de escola de Alcanena

Todos os dias cada aluno da Escola Básica Integrada Dr. Anastácio Gonçalves, em Alcanena, passa pelo termómetro da felicidade ao entrar na sala de aula. Num processo de autorregulação avalia os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos, e define as emoções que está a sentir. Lá fora, no pátio, a cada segunda-feira, uma turma faz o lançamento do cubo para descobrir que actividade vai trabalhar ao longo dessa semana como, por exemplo, perguntar aos colegas como se sentem ou levarem roupas para serem distribuídas por crianças carenciadas. Estas são algumas das actividades que integram o projecto pioneiro Escola Feliz que na tarde de sexta-feira, 28 de Abril, foi apresentado ao ministro da Educação, João Costa.

Este projecto que coloca a felicidade no centro da aprendizagem dos 240 alunos desta escola foi implementado no início do presente ano lectivo em parceria com a Câmara de Alcanena e além de contar com a colaboração de todos os professores e encarregados de educação envolve inteligência artificial que monitoriza as emoções dos alunos, através de sensores que fazem uma leitura facial. Desta forma os professores conseguem perceber em que alturas do dia, por norma, os alunos estão mais ou menos agitados para poderem ajustar a forma de leccionar a matéria e de interacção com os alunos.

“Entendemos que depois de duas pandemias e uma guerra era importante os alunos sentirem-se felizes e por isso instituímos o projecto Escola Feliz que alia a inteligência artificial às neuro-ciências e faz um diagnóstico que depois nos permite tomar decisões”, afirma a directora do Agrupamento de Escolas de Alcanena, Ana Cláudia Cohen, destacando que este projecto de intervenção integrado “assenta no auto-conhecimento, em processos de empatia, resiliência e auto-regulação” dos alunos.

Relaxamento e meditação para elevar os níveis de concentração

Além desta pedagogia, que para já está a ser desenvolvida apenas nesta escola, o agrupamento continua com o Projecto Bee, através do qual os alunos trabalham por oficinas onde desenvolvem a escrita, o relaxamento e bem-estar, o trabalho em equipa e actividades científicas dentro e fora da escola. No dia da visita do ministro da Educação, que O MIRANTE acompanhou, foi possível ver que no interior das salas desenvolvem-se, entre outras actividades, sessões de relaxamento e meditação com taças tibetanas, sessões de mindfulness e de pesquisa científica ao microscópio. Desta forma o agrupamento de escolas acredita que é possível elevar os níveis de concentração dos alunos, dando-lhes diferentes estímulos e evitar conflitos uma vez que as emoções ficam mais estáveis.

Ana Cláudia Cohen frisou que neste agrupamento de escolas “há uma narrativa da felicidade” que extravasa os limites dos próprios estabelecimentos de ensino, alcançando a comunidade e as famílias dos alunos que se envolvem nas actividades. “A escola sozinha não consegue responder a estes desafios”, disse, explicando que estes projectos foram também abraçados pela Câmara de Alcanena e envolvem vários parceiros desde costureiras, a técnicos do município e ciência viva.

Crianças felizes e equilibradas constroem um mundo melhor

O presidente do município de Alcanena, Rui Anastácio, destacou a importância de as crianças terem tempo livre e de se conseguir encontrar um equilíbrio, “desde logo começando na escola”, entre os momentos de estudo e de lazer. “Crianças felizes e equilibradas constroem um mundo melhor”, disse, acrescentando que com estes projectos Alcanena está no “caminho certo”.

Depois de visitar algumas das salas de aulas do Centro Escolar Integrado 1,2 Dr. Anastácio Gonçalves, inaugurado em 2021 após obras de 4,1 milhões de euros, o ministro da Educação, João Costa, disse sentir-se orgulhoso com a implementação destes projectos que conseguem fazer com que os alunos aprendam melhor as matérias a partir de um centro comum que é o bem-estar e felicidade de cada um. “Quando desafio Alcanena a ir a encontros internacionais é porque sei que vamos mostrar do melhor que temos em Portugal”, referiu, concluindo que também é graças ao Agrupamento de Escolas de Alcanena que “Portugal está-se a tornar numa referência a nível internacional na Educação”.