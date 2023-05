Um ferido grave em acidente com mota em Benavente

Uma mota colidiu com um automóvel este sábado no entroncamento da Vila das Areias. O condutor do motociclo ficou ferido com gravidade.

Um ferido grave é o resultado do acidente que ocorreu este sábado, 6 de Maio, na estrada nacional 118 em Benavente, no entroncamento à entrada da Vila das Areias. A colisão deu-se entre uma mota e um automóvel. O ferido grave é o condutor do motociclo que foi socorrido no local e posteriormente transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira. De acordo com o Sub-Comando da Lezíria da Protecção Civil o alerta para o acidente deu-se pelas 14.30h. O trânsito esteve condicionado para operações de limpeza da via.