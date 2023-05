Vila Franca de Xira mexe num milhão e 246 mil euros do orçamento municipal

O município de Vila Franca de Xira realizou uma segunda alteração ao orçamento, plano plurianual de investimentos e plano de actividades para 2023 no valor de 1 milhão e 246 mil euros. Com a alteração, explica o município, pretendeu-se realizar ajustamentos entre rubricas, alocando verbas para concretizar reforços no âmbito de obras, equipamentos e viaturas (60 mil euros) e compra de novos equipamentos trifluxo para recolha selectiva de resíduos urbanos, no valor de 90 mil euros. A alteração inclui ainda a contratação de serviços para garantir a gestão das áreas florestais (60 mil euros), intervenções de manutenção nas cozinhas das escolas e outros espaços escolares a cargo do município (300 mil euros), bem como a aquisição de serviços para promoção e desenvolvimento do Colete Encarnado (468 mil euros).

A alteração incluiu também a alocação de verbas para a instalação de um projecto piloto de passadeiras inteligentes e duas revisões de preços de obras em escolas do concelho: 30 mil euros para a empreitada da EB1 nº2 de Alhandra e 150 mil euros para a obra da EB1 do Cabo de Vialonga. “Estas mudanças no orçamento não implicam maior despesa mas sim a mudança de verbas de algumas rubricas cujo investimento está expectante”, explicou Fernando Paulo Ferreira, dando como exemplo a obra da Associação Promotora de Apoio à Terceira Idade (APATI) da Castanheira do Ribatejo. “A obra ainda não está adjudicada. Definimos e prevemos um apoio mas isso só se concretiza quando a instituição avançar com a obra. Não valia a pena ter ali uma verba expectante que sabíamos que não ia ser despendida para já”, explicou. A proposta de alteração ao orçamento foi aprovada por maioria com os votos contra da CDU.