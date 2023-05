Associação de Distribuição e Drenagem de Águas aprovou contas de 2022

As entidades associadas da APDA- Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas aprovaram por unanimidade o Relatório de Actividades e Contas de 2022 e respectivo Parecer do Conselho Fiscal. Na sessão, que se realizou a 28 de Abril, foi ainda aprovado o Plano de Actividades para 2023 que inclui a realização do Encontro Nacional de Entidades Gestoras ENEG 2023 no Multiusos de Gondomar de 27 a 30 de Novembro.

Francisco Oliveira, presidente da Águas do Ribatejo e da Câmara Municipal de Coruche, está na presidência da assembleia-geral da entidade desde 2015. A APDA foi criada em 1986 (36 anos) e integra as principais entidades gestoras dos sectores do abastecimento de água e tratamento de águas residuais do país. A APDA estimula o tratamento, investigação e desenvolvimento dos assuntos relacionados com a quantidade e qualidade das águas de abastecimento, drenagem e destino final das águas residuais, constituindo um fórum para centenas de profissionais de diversas formações com intervenção no domínio das águas.