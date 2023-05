Centro de Peras Ruivas tem um novo espaço ao serviço da população de Ourém

O Centro Cultural e Recreativo de Peras Ruivas abriu as portas do Auditório Apollo, espaço requalificado que está agora ao serviço da população da freguesia e do concelho. A cerimónia de inauguração decorreu no domingo, 30 de Abril. A intervenção contemplou a construção de uma sala de espetáculos com capacidade para 100 pessoas e capaz de albergar as mais variadas expressões artísticas, além de arranjos nas zonas dos camarins e da renovação promovida no acesso ao novo auditório. A requalificação contou com apoio da Junta de Freguesia de Seiça e da Câmara Municipal de Ourém, nomeadamente na cedência das cadeiras e no estabelecimento de um protocolo que significou um apoio financeiro superior a seis mil euros.

A cerimónia de inauguração teve o tradicional descerramento da placa comemorativa, seguido da visita ao espaço e das intervenções oficiais. A iniciativa terminou com a actuação do Rancho Folclórico Lírios do Nabão e com um lanche convívio partilhado entre o público que acompanhou a iniciativa.

A associação vai completar quatro décadas de existência em 2024 e tem desenvolvido trabalho na concretização de eventos no concelho e um pouco por todo o país, fruto das produções teatrais desenvolvidas pelo Grupo de Teatro Apollo, secção do Peras Ruivas. Na última reunião de executivo municipal, Luís Albuquerque, presidente do município, atribuiu um Voto de Reconhecimento ao Centro, felicitando os corpos sociais pelo trabalho que estão a desenvolver.