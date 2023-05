Duas amigas criaram um projecto que promete dinamizar o turismo em Santarém

Mariana Rodrigues e Madalena Esteves, ambas de 28 anos, são amigas desde os tempos em que estudavam na Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, em Santarém. Foram estudar para Lisboa, mas decidiram regressar à capital do Gótico por considerarem que podem ser uma mais-valia para a dinâmica da cidade. Mariana Rodrigues é formada em Turismo e Gestão de Empresas Turísticas e Madalena Esteves em Ciências da Comunicação, mas ambas trabalhavam em turismo e hotelaria em Lisboa. A experiência no sector foi um dos principais factores que levou à criação do projecto Entre Margens, direccionado para todo o distrito de Santarém. O MIRANTE acompanhou a apresentação do projecto, a 22 de Abril, na Casa do Campino, em Santarém, na primeira edição do festival EntreTEM.

O projecto já integra mais de uma centena de parceiros, a maioria ligados ao comércio tradicional, alojamento, restauração, actividades desportivas e de lazer e várias associações. O Entre Margens, segundo as empreendedoras, pretende dar a conhecer o melhor do distrito de Santarém, desmistificando a ideia de que “para fazer bom turismo tem de se sair da cidade ou da região”.

A primeira edição do festival foi um sucesso. Além dos diversos workshops de artesanato, pintura, dança, degustações e provas de bebidas, como o vinho e cerveja, houve actuações com artistas da região e um espectáculo com DJ. Variedade não faltou e algumas actividades permaneceram na Casa do Campino durante todo o dia, como o paintball, a escalada e os insufláveis. A iniciativa movimentou várias dezenas de pessoas ao longo de todo o dia.

Durante o ano de 2023, o Entre Margens vai promover vários dias abertos, estando marcado um workshop de pintura para o Dia da Mãe, a 7 de Maio, numa quinta ribatejana, com o objectivo de ligar as famílias à região.