Elsa Severino deu aula em Mação

A arquitecta paisagística Elsa Severino, natural de Mação, onde tem casa de família, deu uma aula para alunos do Instituto Politécnico de Tomar (IPT) no âmbito do mestrado Erasmus+ em Gestão de Paisagens Culturais. A conferência, que foi muito participativa, decorreu no Sala Mundus do Instituto Terra e Memória, a 27 de Abril, com o título “Da paisagem ao parque: uma rota cultural e ecológica”. Na sessão foram abordadas algumas das obras marcantes que a arquitecta realizou ao longo das últimas décadas e que permitiram recuperar paisagens culturais do nosso país: a Rota das Pesqueiras e das Lagoas do Tejo e o Jardim Público de Ortiga, ambas no concelho de Mação, a requalificação das margens do rio Lima, em Ponte de Lima e o prestigiado Parque dos Poetas no concelho de Oeiras. Elsa Severino destacou ainda a organização do Festival Internacional de Jardins, em Ponte de Lima, um projecto em parceria com várias universidades europeias. Elsa Severino deu ainda destaque às duas principais obras realizadas no concelho de Mação, “O Vale Sagrado do Tejo – Rota das Pesqueiras – Ortiga” que agrega cerca de 8 quilómetros de zona ribeirinha e engloba várias dezenas de pesqueiras ao longo das margens do Tejo, tornando-se um polo de desenvolvimento turístico e cultural. O propósito é aproximar a população do rio, garantindo ao mesmo tempo a preservação da cultura e património deixado por várias famílias de pescadores. “Nós enquanto paisagistas temos o dever de proteger os nossos rios e as nossas ribeiras porque é deles que depende a nossa vida”, salientou.

Recorde-se que Elsa Severino deu uma entrevista a O MIRANTE, que pode ler na edição de 27 de Abril, onde falou, entre outros assuntos, sobre o seu percurso de vida, os problemas ambientais, a falta de uma política para os rios e a preservação do território.