Ourém vai criar estrutura dedicada à protecção de crianças e jovens

Estrutura vai dedicar-se a ajudar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como as suas famílias, através de uma abordagem integrada e multidisciplinar.

A Câmara Municipal de Ourém aprovou, na reunião de câmara de 2 de Maio, a proposta de protocolo para a criação do Núcleo de Garantia para a Infância de Ourém. O documento surge com base numa recomendação da União Europeia relativa à criação de uma Garantia Europeia para a Infância, bem como para uma aplicação eficaz e uma implementação, bem-sucedida, das medidas do Plano Nacional da Garantia para a Infância 2022-2033.

O Núcleo será uma estrutura dedicada a ajudar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como as suas famílias, através de uma abordagem integrada e multidisciplinar. A sua criação é vista como uma mais-valia na resposta eficaz às vulnerabilidades das crianças e das suas famílias, através da promoção da coesão e do desenvolvimento social.

O documento estabelece compromissos entre o Conselho Local de Acção Social de Ourém (CLASO) de Ourém e a Coordenação Nacional da Garantia para a Infância, que permitem uma intervenção objectiva e direccionada ao combate à pobreza nas crianças e nos jovens, ao mesmo tempo que garantem uma estreita articulação e monitorização nacional da aplicação da Recomendação Europeia da Garantia para a Infância.