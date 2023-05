Alunos de Alcanena apresentam trabalhos do projecto “Corpo Comum”

As turmas do 3.º ciclo da Escola Secundária de Alcanena apresentam, a 9 e 16 de Maio, os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano lectivo nas oficinas “Corpo Comum”

As turmas do 3.º ciclo da Escola Secundária de Alcanena apresentam, a 9 e 16 de Maio, os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano lectivo nas oficinas “Corpo Comum”, orientadas por Raquel Senhorinho e Marta Tomé. Em comunicado, a associação Materiais Diversos afirma que a edição deste ano do projecto se centrou-se na “importância das relações entre ecossistemas naturais e sociais diversos, tirando partido da riqueza patrimonial natural do concelho e visando a sustentabilidade”.

Para dia 29 de Maio, às 17h30, está agendada uma conversa, no Cineteatro São Pedro, com a participação de Elisabete Paiva, directora artística da Materiais Diversos, Marta Tomé e Raquel Senhorinho, do Corpo da Dança, e representantes do Agrupamento de Escolas de Alcanena, Câmara Municipal e Plano Nacional das Artes, no âmbito das Conversas à Segunda, promovidas pelo município, acrescenta.