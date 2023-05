Cão abandonado em apartamento na Póvoa de Santa Iria é caso de Polícia

Os moradores do número 11 da Praceta dos Caniços, na Póvoa de Santa Iria, dizem estar esgotados por causa de um cão que está sozinho há dois meses no apartamento do 3º esquerdo desse prédio. O animal foi deixado sozinho, não vai à rua e, segundo os moradores, os proprietários do andar só vão lá para deixar comer ao animal de 15 em 15 dias. Inicialmente o cão tinha acesso à varanda onde fazia as necessidades, sem que ninguém as limpasse, mas por causa das queixas de ruído fecharam-no dentro de casa.

Ana Oliveira mora naquele prédio há dez anos e conta a O MIRANTE que nem ela nem a filha conseguem dormir de noite. “É uma preocupação saber que o cão está sozinho e pode morrer. Não durmo por causa do barulho e até já pensei ficar lá à porta durante a noite para o animal não estar sozinho”, desabafa.

Os moradores já tentaram de tudo para resgatar o cão que dizem ser maltratado uma vez que está abandonado à sua sorte. O animal não tem chip nem vacinas. A PSP foi chamada ao prédio mas, de acordo com Ana Oliveira, disseram que nada podiam fazer. Tomaram conta da ocorrência e os moradores nunca mais souberam de nada.

Graziela Ramos conta que psicologicamente afecta os condóminos ouvir o animal ladrar. “É desesperante. O cão chora e chora. Já tentamos de tudo para tirar de lá o cão e nada”. Os moradores do prédio e a administração do condomínio expuseram a situação à União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. O assunto foi reportado pela junta à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira em particular ao veterinário municipal.

A O MIRANTE a PSP de Vila Franca de Xira respondeu que “por agora, não é possível prestar uma cabal e abrangente resposta uma vez que ainda estão a decorrer outras diligências e acções policiais inerentes à situação, tanto pela esquadra local como pela brigada de fiscalização responsável por tratar ocorrências relacionadas com o projecto defesa animal”.

Ana Oliveira não quer que o cão vá para o canil municipal e já se disponibilizou para o adoptar e dar-lhe uma vida digna. “Eu gostava de dar amor a este cão por tudo aquilo que ele tem passado. Até já me passou pela cabeça comprá-lo”.