“Aprender & Brincar & Cuidar” é o nome do projecto do CHMT, que tem por objectivo estratégico promover a literacia em saúde.

Curso para pais e cuidadores no Centro Hospitalar do Médio Tejo

O Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) realizou um curso de Prevenção de Acidentes e Suporte Básico de Vida Pediátrico direccionado para pais e cuidadores, que aprenderam a realizar manobras em casos de afogamento, doença grave ou engasgamento de crianças.

As técnicas foram executadas recorrendo a sessões práticas, com manequins adequados, que permitiram aos participantes experienciar técnicas muito próximas da realidade. “Aprender & Brincar & Cuidar” é o nome do projecto do Serviço de Pediatria do CHMT, que tem por objectivo estratégico promover a literacia em saúde e garantir uma maior proximidade entre os cuidados de saúde e a comunidade.