Desafios da Saúde Mental em debate em Ourém

O “Fórum de Saúde Mental” reune em Ourém especialistas da área da saúde para discutir os desafios enfrentados pelos intervenientes directos no âmbito da população jovem, jovem adulta e sénior. O evento realiza-se a 10 de Maio, na Sala Estúdio do Teatro Municipal de Ourém. Durante o período da manhã, realizam-se quatro painéis de discussão com temas relevantes, incluindo “Prevenção e Intervenção na Saúde Mental ao Longo do Ciclo de Vida”, “Impactos da Situação da Pobreza no Bem-estar e na Saúde Psicológica”, “Estratégias de Intervenção para as Pessoas Portadoras de Demência” e “Prevenção e Promoção da Saúde Mental em Contexto Escolar”.

Na parte da tarde realizam-se três plataformas de reflexão e acção, com o objectivo de discutir novas formas de agir no âmbito da pobreza, das demências e do bem-estar e saúde mental em contexto escolar. O evento é uma iniciativa da Câmara Municipal de Ourém em parceria com o Centro Hospitalar Médio Tejo.