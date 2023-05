Hasta pública para posto de carregamento de carros eléctricos em Santarém

A Câmara de Santarém vai lançar uma nova hasta pública para a concessão do direito de exploração de um posto de carregamento de baterias de carros eléctricos no Largo de Alcáçova, em Santarém. A sessão está agendada para dia 19 de Maio, pelas 14h30, no salão nobre dos Paços do Concelho. Os candidatos devem elaborar as propostas e entregá-las até às 16h30 do dia 17 de Maio, na Divisão de Finanças do Município de Santarém, na Praça do Município.