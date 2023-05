Ourém mantém liderança em criação de empresas no Médio Tejo

Ourém consolida-se assim como um importante polo empresarial no Médio Tejo e um exemplo de sucesso no empreendedorismo.

O lançamento dos dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística (INE) de 2021, apresentou o número de empresas criadas e o volume de negócios registado por municípios do Médio Tejo. A região do Médio Tejo está em linha com os resultados a nível nacional, tendo alcançado a criação de 2.975 novas empresas em 2021, o que confirma um aumento face aos valores de 2019 e 2020.

De acordo com os dados do INE, Ourém continua a ser o concelho que regista o maior número de empresas criadas na região do Médio Tejo, com 661 novas empresas criadas em 2021, e o segundo concelho que regista o maior volume de negócios, de aproximandamente 1.600 milhões de euros, superado apenas por Alcanena. Ourém consolida-se assim como um importante polo empresarial no Médio Tejo, com uma saudável vitalidade financeira, e um exemplo de sucesso no empreendedorismo, mantendo a liderança em criação de empresas na região.

A análise aos dados reportados verifica ainda que o ano de 2021 foi marcado pela recuperação do sector empresarial, com a criação de 187.036 novas empresas em Portugal, um crescimento de 21,2% face ao ano anterior.