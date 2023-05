Desaparecimento ocorreu à noite durante um passeio de barco com a namorada. GNR encontrou droga na embarcação.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Continuam as buscas por desaparecido no rio Zêzere em Abrantes

Continuam as buscas pelo empresário de 50 anos que desapareceu no domingo, 7 de Maio, no rio Zêzere, na Albufeira de Castelo de Bode, concelho de Abrantes, durante um passeio de barco. O homem estava acompanhado pela namorada, de 27 anos, que contou que o companheiro desapareceu depois de ter caído à água.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Abrantes, António Jesus, o alerta foi dado às 20h38 e a embarcação em que seguia o casal foi encontrada junto a uma das margens do rio Zêzere com o motor e as luzes ligadas, mas sem ninguém a bordo. Esta terça-feira soube-se que foi encontrada droga na embarcação.

A Guarda Nacional Republicana alargou o perímetro de buscas envolvendo equipas de mergulhadores apoiadas por drones, Protecção Civil e os Bombeiros e Abrantes, que mobilizaram para o local sete operacionais, um barco e três viaturas.