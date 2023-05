Inscrições abertas para a Escola de Verão da Materiais Diversos em Alcanena

A escola de Verão vai decorrer em Julho no Centro Ciência Viva do Alviela

As inscrições para a escola de Verão “Na Prática - Indíralo: como não fazer algo individualmente”, da associação Materiais Diversos, que se realiza de 5 a 9 de Julho, em Alcanena, estão abertas até ao próximo domingo, 7 de Maio.

Em comunicado, a associação Materiais Diversos afirma que a escola de Verão, que decorrerá no Centro Ciência Viva do Alviela, será orientada pela artista María Jerez e pelo escritor e curador Quim Pujol. “Este ano, a escola convida a trabalhar com o imperativo de um verbo inventado — “indíralo” —, cuja definição seria ‘não fazer algo individualmente’ e que designa uma prática na qual as ações se influenciam umas às outras, num corpo coletivo em que descobertas, composições e estados vão sendo definidos à medida que ocorrem na comunidade”, afirma.