Rio Maior tem um novo espaço de lazer e desporto no coração da cidade

Mauro Bastos, 23 anos, treinador e gestor desportivo no Rio Maior Basket, venceu o Orçamento Participativo Jovem 2022 com o projecto de um campo de basquetebol para colmatar a falta de espaços para a práctica informal da modalidade. O campo situa-se no Jardim Municipal de Rio Maior e foi inaugurado na quarta-feira, 26 de Abril, pelo presidente do município de Rio Maior, Filipe Santana Dias e vários autarcas do executivo.

Mauro Bastos destaca a importância de trazer uma cultura de basquetebol para a cidade. Foi a licenciatura em Gestão das Organizações Desportivas da Escola Superior de Desporto de Rio Maior que o fez deixar Vila Franca de Xira, onde fez um longo percurso como jogador e treinador de basquetebol, tendo começado a jogar no escalão mini-basket no Clube de Jovens Alves Redol e percorrido todos os escalões na União Desportiva Vilafranquense, onde se iniciou como treinador. Um dos seus objectivos no Rio Maior Basket é estruturar o clube, modernizar os processos, atrair mais público para os jogos e trazer atletas para a modalidade. O clube, presidido por Pedro Martins, que também esteve presente na inauguração, tem cerca de 140 atletas e é o que tem mais participações em competições nacionais. Para promover a modalidade e atrair novos atletas, o clube criou o projecto Intervalos Activos, que vai às escolas semanalmente promover a modalidade e hábitos de vida saudável.

Filipe Santana Dias sublinhou a importância da localização do novo campo: “Não nasce aqui por acaso, as traseiras do tribunal não têm uma boa fama, sendo muitas vezes mal frequentadas e onde há maus hábitos. Esta é a melhor forma, e mais saudável, de corrigir estes maus hábitos”, disse.