Voluntariado no canil de VFX poderá descer para os 16 anos

A Câmara de VFX vai estudar a possibilidade de tornar acessível aos jovens, a partir dos 16 anos, a realização de voluntariado no canil municipal, também chamado de Centro de Recolha Oficial (CRO). A ideia foi apresentada pela voz de Inês Sousa, aluna da escola secundária Alves Redol, durante a última assembleia municipal jovem realizada na manhã de sábado em Vila Franca de Xira. “Para se poder fazer voluntariado no canil é preciso ter mais de 18 anos, é um exagero”, lamentou a estudante, lembrando que com 18 anos a maioria dos jovens já está a estudar no ensino superior e por isso longe do concelho.

O presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, achou a ideia interessante e prometeu avaliar do ponto de vista jurídico a sua implementação.

“Os 18 anos é um requisito apenas por serem maiores de idade e se poderem comprometer com esse voluntariado de maneira autónoma. Parece-me uma boa ideia”, afirmou. O autarca prometeu também criar uma plataforma de voluntariado para os eventos que o município promove, especialmente focada para os jovens. “Aproveitar esses momentos para os jovens poderem ganhar experiência. Era giro podermos fazer isto e ver os jovens darem o exemplo. Vamos ver”, afirmou.