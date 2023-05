Assembleia Municipal de Rio Maior apoia aeroporto em Santarém

A Assembleia Municipal de Rio Maior tomou posição a favor da localização do novo aeroporto no concelho de Santarém por ampla maioria, reforçando o apoio unânime já anunciado pela Câmara de Rio Maior. A proposta da coligação PSD/CDS aprovada na assembleia municipal só não contou com o voto favorável do único eleito da CDU, que optou pela abstenção.

A moção defende que o projecto Magellan 500, que prevê localização no concelho de Santarém, representa “um indispensável contributo para a economia regional e para a coesão social”, prevendo a criação de cerca de 70 mil postos de trabalhos directos e indirectos em resultado desse investimento. Sublinha-se ainda o facto de o projecto ser privado, não obrigando a investimento público.

A tomada de posição da Assembleia Municipal de Rio Maior realça ainda a proximidade ao concelho de Rio Maior, realidade que poderá ter “uma influência decisiva na alavancagem e dinamização social e económica do concelho, garantindo também aos Riomaiorenses um maior conforto no acesso a um serviço aeroportuário de qualidade”.