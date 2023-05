Benavente é o concelho da região que mais sofre por falta de habitação social

Ana Parracho Monteiro, 72 Anos, vive sozinha há 11 anos numa casa arrendada no lote 19 da Rua Joaquim Rodrigues Parracho, em Benavente. A habitação já deixou de ter condições para viver com qualidade, tendo em conta a humidade nos dois quartos e na casa de banho. As paredes pretas levam Ana Monteiro a dormir na cama que está na sala e a tapar a televisão com um pano para não se estragar com a humidade. Uma das filhas faleceu há quatro anos e o neto que criou já mora com os sogros em Lisboa. Sente-se sem suporte.

Até 30 de Junho, Ana Parracho Monteiro vai ter de sair daquela casa porque o senhorio quer vender o andar e recusa-se a fazer obras. A ordem foi ditada pelo tribunal que estabeleceu um prazo para que a moradora encontre alternativa para viver. Em 2022 pediu uma casa de habitação social à Câmara de Benavente mas sem sucesso. Com pouco mais de 500 euros de reforma e a tomar 14 medicamentos por dia diz ser impossível suportar valores de renda altos. Na freguesia e arredores a renda mínima de casa são 700 euros. Já este ano dirigiu-se novamente à autarquia mas a resposta é que casas de habitação social só em 2026 e aconselharam-na a ir para uma casa de acolhimento. Uma ideia que rejeita.

Na mesma situação está Anabela Leão, 67 anos, moradora há dois anos na Rua das Areias, em Benavente. Reformou-se aos 65 anos e recebe 330 euros de pensão. Só de renda paga 300 euros. Vale-se da ajuda do filho com quem vive e que contribui com 150 euros e mais algumas compras que faz. No total, Anabela tem sete filhos, espalhados por Samora Correia, Vila Franca de Xira e França, e 21 netos. Diz que não tem condições naquela casa para receber a família. As escadas em azulejo estão partidas, tem humidade nas paredes, problemas eléctricos, e electrodomésticos danificados.

A senhoria já avisou que não vai fazer obras e por isso Anabela pediu uma casa à Câmara de Benavente, porque diz não ter condições para suportar valores de renda superiores a 300 euros. “Concorri a casas da vâmara por duas vezes e não consegui. Dizem que só em 2026 é que têm casas mas nessa altura já não sei se estou viva”, diz a O MIRANTE.