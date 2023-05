Centro Social do Espírito Santo comemorou 32 anos de serviço à comunidade de Ourém

A comemoração do 32º aniversário do Centro Social do Espírito Santo, uma referência na promoção da solidariedade social em Lagoa do Furadouro, freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, concelho de Ourém, juntou dezenas utentes, colaboradores, dirigentes, familiares e amigos que se reuniram em convívio para celebrar a efeméride.

Com 32 anos de existência, o Centro Social do Espírito Santo tem sido um exemplo de dedicação e compromisso, oferecendo à população da região um vasto conjunto de serviços e valências, tais como Creche, Centro de Convívio, Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Estrutura Residencial para Pessoas Idosas.

Entre os muitos convidados, estiveram presentes nos festejos o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e o presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, Luís Oliveira, que se associaram a esta comemoração e testemunharam a importância da instituição para a comunidade local.