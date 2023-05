Exercício internacional envolve 1.100 militares em Santa Margarida

Mais de 1.100 militares oriundos de quatro países da NATO estão envolvidos, até sexta-feira, 12 de Maio, no Orion 23, o maior exercício anual conduzido pelo Exército português e que tem epicentro no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância.

Em comunicado, o Exército português refere que este exercício procura “testar os mecanismos de Defesa Coletiva da Aliança no restabelecimento da soberania e da integridade territorial dos seus membros”, por via da intervenção das suas Forças Armadas.

Além das forças nacionais portuguesas, participam no Orion 23 militares dos exércitos de Espanha (Brigada Extremadura XI), França (9º Brigada de Infantaria de Marinha) e da Roménia (da Brigada Multinacional Sudoeste), a par de observadores do Exército norte-americano, pode ler-se na mesma nota. Na quinta-feira, dia 11 de Maio, terá lugar na Brigada Mecanizada, em Santa Margarida, no distrito de Santarém, uma “sessão de fogos reais com um diverso e abrangente sistema de armas”, conclui.