Hospital de Santarém organiza mais uma edição da caminhada “Nascer em Santarém”

O Hospital Distrital de Santarém (HDS), em particular o Bloco de Partos, integrado no Serviço de Ginecologia/Obstetrícia, vai organizar mais uma edição da Caminhada “Nascer em Santarém", sob o mote “Venha caminhar em família!”. A iniciativa realiza-se a 21 de Maio em parceria com a Câmara Municipal de Santarém. O evento tem início às 9h30, com a concentração na Casa do Campino, em Santarém, com a partida agendada para as 10h00. O percurso termina nas Portas do Sol, seguindo-se um espectáculo de ginástica acrobática com os Acros AAS, vencedores do Got Talent Portugal, que terá lugar no Auditório das Portas do Sol.

As inscrições decorrem até ao dia 18 de Maio. O levantamento dos Packs da Caminhada deve ser feito na Farmácia Mendonça, em Santarém, nos dias 19 e 20 de Maio, entre as 9h00 e as 21h00.