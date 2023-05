Empreitada visa ampliar as valências da creche e do lar de idosos.

Obras no Centro Social Paroquial de Freixianda decorrem a bom ritmo

O executivo da Câmara Municipal de Ourém, liderados pelo presidente Luís Miguel Albuquerque, visitou as obras de ampliação e beneficiação do Centro Social Paroquial de Freixianda (CSPF), que decorrem a bom ritmo. Os autarcas foram recebidos pelo presidente do centro, o pároco Joaquim de Almeida Baptista, e pelo vice-presidente José Simões Marques.

A empreitada, que tem um prazo de execução de 12 meses e um preço base previsto de cerca de 857 mil euros tem como principais objectivos ampliar a creche, de maneira a permitir o acolhimento de mais 14 crianças, e ampliar a Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas (ERPI), que também vai dar resposta às necessidades de mais 14 utentes, com a criação de mais oito quartos, bem como a execução de uma sala de fisioterapia, entre outros trabalhos.