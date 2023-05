Orçamento Participativo de Azambuja recebeu 39 propostas

A edição deste ano do Orçamento Participativo de Azambuja, com uma verba global de 120 mil euros, recebeu 39 propostas, que serão agora analisadas, divulgou a câmara municipal. Em comunicado, a autarquia explica que as 39 propostas apresentadas foram submetidas na plataforma da autarquia e serão objecto de análise e validação, prevendo-se a abertura do período de votação pública para 3 de Outubro.

A maioria das propostas recebidas foi da freguesia de Azambuja (14), seguindo-se Aveiras de Baixo (10), União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa (9), Alcoentre (5) e Aveiras de Baixo (1).