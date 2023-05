partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Ourém assina protocolo com Fábrica da Igreja Paroquial de Casal dos Bernardos

Na tarde de segunda-feira, 8 de Maio, o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, assinou um protocolo com a Fábrica da Igreja Paroquial de Casal dos Bernardos, que tem como objectivo financiar os encargos decorrentes do investimento na construção da Capela Mortuária de Casal dos Bernardos.

O protocolo celebrado prevê a atribuição de um apoio financeiro até ao montante de 62.592 euros, valor correspondente a 85% do valor dos arranjos exteriores, bem como, 75% do valor da construção da casa mortuária. O município de Ourém pretende dignificar os cemitérios e as capelas mortuárias existentes, circunstância que tem motivado a atribuição de apoios financeiros para a construção, requalificação e ampliação destes equipamentos.