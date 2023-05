Atraso nas obras na Igreja de São João do Alporão incomoda autarcas

A reabilitação da Igreja de São João do Alporão, no centro histórico de Santarém, continua a arrastar-se no tempo e a suscitar críticas de autarcas. Empresa já foi multada por incumprimento do prazo mas de nada valeu.

Em Maio do ano passado o município promoveu uma visita ao monumento e estimava-se a conclusão das obras para o final do Verão de 2022. A previsão falhou







As obras de reabilitação da Igreja de São João do Alporão, no centro histórico de Santarém, estão a transformar-se numa novela sem fim à vista. A empreitada foi consignada a 25 de Fevereiro de 2021 e tinha um prazo de execução de 270 dias (9 meses), mas continua por concluir, apesar da multa já aplicada pela Câmara de Santarém à empresa por incumprimento do prazo contratual.



Na última sessão da assembleia municipal, o vice-presidente da câmara, João Teixeira Leite (PSD), reconheceu que a empresa responsável pela obra “continua com um comportamento que não é o mais desejável”, mas afirmou a sua ambição de que a intervenção possa estar terminada até final do corrente ano. Anunciou também que é intenção da autarquia proceder à pintura da fachada da vizinha Torre das Cabaças, para que esses dois monumentos nacionais possam ser reabertos à visitação o mais rapidamente possível.



Em Maio do ano passado, o vereador do Património Cultural, Nuno Domingos (PS), promoveu uma visita à Igreja de São João do Alporão e vaticinou que as obras no monumento pudessem estar concluídas até ao final do Verão de 2022. Agora, na última sessão da assembleia municipal, depois da questão levantada pelo eleito socialista José Magalhães, Nuno Domingos admitiu que “é aflitivo ver como aquela obra não anda”.