Casal surpreendido com assalto no Porto Alto

Fátima Ferreira não queria acreditar que tinha sido assaltada quando no dia 21 de Abril abriu a porta da casa de fim-de-semana localizada na Estrada Real, no Porto Alto. Como é habitual todas as sextas-feiras, Fátima Ferreira entrou pelo portão da residência mas reparou que uma das três janelas estava semiaberta. Inicialmente pensou ter-se esquecido de fechar a janela mas quando abriu a porta de casa viu que os dois mealheiros com dinheiro, destinado aos netos, estavam em cima do lava-loiça.