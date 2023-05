Falta de obras nas escolas preocupa jovens de VFX 

Escolas com telheiros de fibrocimento contendo amianto, falta de salas de aula em quantidade suficiente e zonas exteriores degradadas e sem capacidade para acolher todos os alunos foram o principal alerta deixado por duas dezenas de estudantes do concelho na última Assembleia Municipal Jovem que se realizou no sábado, 7 de Maio, em Vila Franca de Xira.

O principal alerta veio da Escola Soeiro Pereira Gomes de Alhandra, que lembrou que há 12 anos que se pede uma intervenção de melhoria naquele estabelecimento de ensino. “É pertinente a inclusão da requalificação da escola na agenda da autarquia”, pediram os estudantes lembrando a necessidade de construir um novo bloco de salas de aula que inclua um auditório que dê condições para receber com dignidade projectos e iniciativas. Também os telheiros danificados e estreitos que nos dias de chuva não chegam para abrigar todos os alunos foram motivo de queixa.