Mulheres em Azambuja têm papéis secundários na política

Que balanço faz deste novo ciclo na Assembleia Municipal de Azambuja?

Quem prepara as reuniões continuam a ser os grupos municipais do PSD/CDS e da CDU, e alguns presidentes de junta porque outros não abrem a boca. A CDU, sem ser contra as decisões do PS, leva matéria crítica e quer criar a ideia de que afinal ainda tem pensamento próprio. Será que tem? É discutível. Por outro lado, é importante ter consciência de que em 24 membros da assembleia municipal só nove são femininos. É um grupo muito baixo para a participação política e cívica das mulheres.

Culpa das mulheres que não se colocam nesse caminho ou não há espaço para o sexo feminino na política em Azambuja?

As mulheres têm que conseguir a pulso um espaço na política que aos homens é dado de barato. Em Azambuja temos as mulheres relegadas para papéis secundários na política. Talvez seja útil pensar porque é que todos os presidentes de junta são homens.

A falta de médicos de família tem sido uma das maiores dores deste concelho. O que podia a Câmara de Azambuja fazer que não esteja a ser feito?

O programa eleitoral deste executivo (PS) assume a Saúde como prioridade mas esta exigência ficou apenas como carta de intenção. Andam a fazer pim-pam-pum nas tentativas de captar médicos quando já vimos que o regulamento de incentivos não funciona e que a estratégia de retenção de capital humano não existe. Por outro lado, a câmara aceita a transferência de competências da Saúde mediante uma caução de 150 mil euros para ar condicionado e 250 mil euros para recuperar o Centro de Saúde de Alcoentre e isso é muito pobre para uma visão estratégica.