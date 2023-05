Psiquiatria do Hospital de Santarém inaugura exposição “Anti Inércia”

A OficINa – Arte Bruta Inclusiva foi inaugurada em Maio de 2021 com o objectivo de apostar na reabilitação de pessoas com doença mental grave, mobilizando a arte como ferramenta terapêutica.

A OficINa- Arte Bruta Inclusiva, sedeada no Departamento de Psiquiatria do Hospital Distrital de Santarém (HDS), inaugura, no próximo dia 19 de Maio, no ginásio Fitness Factory, em Santarém, a Exposição “Anti Inércia”, que contempla o trabalho realizado pelos artistas da OficINa, sob curadoria de Susana Veiga Branco. A mostra ficará patente até ao dia 7 de Julho.

De acordo com Carla Ferreira, enfermeira especialista em Saúde Mental e coordenadora do projeto oficINa- Arte Bruta Inclusiva, a exposição reúne “trabalhos impactantes que expressam sentimentos e emoções dos seus autores”. “O movimento da criação artística e o bem-estar subsequente fundem-se aqui com a ideia do ginásio, com a anti inércia e a qualidade de vida. Assim, é a presente exposição, cheia de liberdade, com inspiração numa urban art promotora de sustentabilidade e o traço do contemporâneo e da arte bruta sobre o old, criando novas unidades”, explica Susana Veiga Branco.

A OficINa – Arte Bruta Inclusiva foi inaugurada em Maio de 2021 com o objectivo de apostar na reabilitação de pessoas com doença mental grave, mobilizando a arte como ferramenta terapêutica. Pintura, costura ou restauração de móveis são algumas das actividades desenvolvidas neste espaço.