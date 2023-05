“Tomar Inclui+” é um projecto que promove história e cultura cigana

O Salão Nobre da Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais vai receber uma formação gratuita de história e cultura cigana na sexta-feira, dia 12 de maio, pelas 09h30, no âmbito do projecto “Tomar Inclui+”, do Centro Humanitário de Abrantes/Tomar da Cruz Vermelha Portuguesa. A formação é destinada a técnicos da área social, docentes e outros com interesse em aprofundar e compreender o tema, sendo que o orador principal é Bruno Gonçalves, da RibaltaAmbição – Associação para a Igualdade de Género nas Comunidades Ciganas. A iniciativa tem como tema “conhece-me antes de me odiares”.

Segundo comunicado da Câmara Municipal de Tomar, vão ser abordados temas como: a Origem do povo cigano, Grupos Originários, Êxodo, Chegada à Europa, Leis Repressivas, Grupos de Ciganos em Portugal, os 3 Pontos comuns aos grupos de ciganos em Portugal, Valores Simbólicos e Pistas de trabalho para trabalhar com as comunidades ciganas.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias e vão ser dados aos participantes certificado de participação de formação.