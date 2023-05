Torreshopping desafia imaginação e criatividade com o Álbum de Família

No mês de maio, o Torreshopping, centro comercial gerido e comercializado pela CBRE, vai desafiar as crianças a criar figuras únicas, incentivar o desenvolvimento da imaginação e criatividade dos mais pequenos. Baseado no Álbum de Família, iniciativa e série televisiva transmitida no Canal Panda e no Canal Panda +, o atelier “Imaginação e Criatividade” vai proporcionar diversas actividades que serão realizadas com um material único e seguro feito de fécula de batata insuflada colorida. Este tipo de material facilita a exploração dos limites da imaginação das crianças, com um produto sustentável e amigo do ambiente. Assim, torna-se possível a criação das mais incríveis esculturas, com estrutura e construção tridimensional.

O Álbum de Família continua a explorar a temática da sustentabilidade para que os mais novos compreendam a necessidade premente nos dias de hoje. As actividades vão decorrer no domingo, dia 21 de Maio, das 14 às 19 horas no Piso 0. O Álbum de Família é uma iniciativa de sucesso que promove temáticas importantes juntos dos mais novos e das suas famílias, e por onde passaram até ao momento mais de 600 pessoas.