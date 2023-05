Aeroporto pode ressuscitar desvio da Linha do Norte em Santarém

Presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, considera que, caso o concelho seja escolhido para localização do novo aeroporto, vai voltar a reivindicar desvio da linha ferroviária do norte

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), diz que, caso o concelho seja escolhido para localizar o novo aeroporto, vai reactivar a reivindicação do desvio da linha ferroviária do Norte de forma a retirá-la do interior da cidade. O autarca deixou essa informação durante a última sessão da assembleia municipal.

O desvio da Linha do Norte na zona de Santarém é um projecto há muito falado. A variante ferroviária a Santarém, incluída na modernização do troço ferroviário entre o Vale de Santarém e Entroncamento, chegou a estar prometida pelos governos socialistas chefiados por José Sócrates tendo sido inclusive definido o traçado por onde devia passar e as expropriações necessárias.