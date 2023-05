Benavente quer nova creche a funcionar a 1 de Setembro

O projecto para o alargamento da oferta na valência de creche da Fundação Padre Tobias teve de ser alterado. Na altura em que a Câmara Municipal de Benavente comprou o edifício para esse fim, em Samora Correia, não eram necessárias obras uma vez que o espaço já se destinava às crianças. Em resposta à vereadora do PSD, Sónia Ferreira, a vice-presidente do município, Catarina Vale, disse que as mudanças se prendem com exigências da Segurança Social, por causa de alterações legislativas.

Apesar da escritura do edifício ter sido feita em Dezembro de 2022, a Segurança Social alertou para a mudança da entidade que vai passar a explorar o espaço. Ou seja, já não vai ser a creche Miúdos e Companhia a gerir, mas sim a Fundação Padre Tobias. “O licenciamento passou para outra entidade. Aproveitámos isso para acrescentar ao projecto mais uma sala de berçário. Vamos fazer tudo para ter esta oferta disponível dia 1 de Setembro”, disse Catarina Vale. A futura creche vai ter dois berçários, cada um com capacidade para 10 crianças, duas salas de um e dois anos e uma sala para as crianças dos dois e três anos.