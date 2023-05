Dádiva de sangue no Centro de Bem-estar Social de Vale de Figueira

O Centro de Bem-Estar Social de Vale de Figueira está a organizar uma dádiva de sangue na sua sede, amanhã, 13 de Maio, das 9h00 às 13h00. A iniciativa conta com o apoio do município de Santarém, do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) e da Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (FEPODABES).