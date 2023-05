Detido por violência doméstica em Salvaterra de Magos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve um homem, de 49 anos, por violência doméstica no concelho de Salvaterra de Magos. A detenção ocorreu a 10 de Maio e aconteceu no âmbito de uma investigação por violência doméstica em que os militares apuraram que o suspeito ameaçava e agredia a sua companheira, de 51 anos, com recurso a armas. No seguimento da investigação policial foi dado cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e outra ao veículo do suspeito. Foi apreendido uma caixa de munições de airsoft; seis botijas de gás de airsoft e duas caixas de alvos.

O detido foi constituído arguido e presente ao Tribunal Judicial de Santarém onde lhe decretada a proibição de qualquer contacto com a vítima tendo sido ainda fixado um prazo para abandonar a residência onde vivia com a companheira. A violência doméstica é crime pública e denunciar é uma responsabilidade colectiva.