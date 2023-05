Dia dos Enfermeiros: Dois testemunhos de profissionais da enfermagem na região

Pedro Lopes é um enfermeiro entre mulheres no bloco de partos do Hospital de Vila Franca de Xira. Fátima Esteves desempenha funções no Hospital Distrital de Santarém desde que concluiu o curso de Enfermagem. O reconhecimento dos utentes conforta-os, mas não lhes devolve as horas a mais e os impasses na actualização salarial e progressão das carreiras. Dois testemunhos a propósito do Dia Internacional da Enfermagem, que se assinala esta sexta-feira, 12 de Maio.

A alegria de ajudar a nascer uma nova vida motivou Pedro Lopes a trabalhar como enfermeiro no bloco de partos do Hospital de Vila Franca de Xira (HVFX). Tremia como varas verdes quando realizou o primeiro parto, no antigo Hospital Reynaldo dos Santos, em Vila Franca de Xira. Na altura, durante a noite, só ficava um enfermeiro no bloco de partos com uma auxiliar e outro enfermeiro na ginecologia. Com a ajuda da equipa superou a primeira experiência e só no primeiro ano ajudou a nascer 232 bebés. A partir daí deixou de contar.

Pedro Lopes não é aumentado desde 2009 e ganha o mesmo salário que os enfermeiros que não tiraram a especialidade. “Os decisores políticos não sabem o que um enfermeiro faz, atribuem um número. As pessoas deixam de ser pessoas e passam a ser números. As decisões são tomadas através de uma tabela de Excel”.

O enfermeiro relata que a falta de pessoal já vem desde o antigo hospital de VFX. Amenizou quando o grupo José de Mello Saúde estava a gerir o HVFX em regime de parceria público-privada (PPP), porque havia mais pessoal no bloco de partos, pois eram permitidas contratações a recibos verdes e os profissionais de saúde faziam mais horas em regime de prestação de serviços. Mesmo assim, no último ano a gerir o HVFX, a PPP não conseguiu contratar nenhum enfermeiro efectivo para o bloco de partos. Lamenta a falta de empatia da própria sociedade que se reflecte nas idas às urgências do hospital, mas reconhece que “ninguém gosta de estar horas sentado numa cadeira” e que esse facto “é fruto da falta de pessoal e decisões políticas”.