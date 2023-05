Docentes em greve concentram-se esta sexta-feira em Vila Franca de Xira

Não houve aulas na maioria das escolas do município de Vila Franca de Xira esta sexta-feira, dia 12 de Maio, por causa da greve dos professores. Duas centenas de docentes e auxiliares de educação reuniram em plenário na Escola Básica e Secundária de Vialonga. A greve por distritos, convocada pela plataforma de nove organizações sindicais, termina esta sexta-feira em Lisboa, com uma concentração na praça do Rossio. Mas em Vialonga os docentes apelaram para que os protestos se concentrem no concelho de Vila Franca de Xira. Para as 15h está agendada uma marcha pela escola pública que parte da praça de toiros de Vila Franca de Xira e culmina com uma concentração no largo da Câmara Municipal.