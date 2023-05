Esgotos a céu aberto são atentado em Azambuja 

Presidente da junta foi à assembleia municipal exigir mais fiscalização do que considera ser um atentado ambiental.

A ausência de saneamento básico e as descargas de esgotos a céu aberto para linhas de água são um problema ambiental que urge resolver no concelho de Azambuja. O alerta foi deixado pelo presidente da Junta de Azambuja, André Salema, na última sessão da assembleia municipal, depois de também o autarca da freguesia de Aveiras de Cima se ter queixado do problema numa reunião pública da Câmara de Azambuja.

O autarca socialista explicou que Casais dos Britos é uma das localidades da freguesia onde a ligação entre esgotos domésticos e a rede pública de saneamento continua a ser inexistente em alguns pontos, nomeadamente na Rua Martinho dos Santos.