Museu Diocesano de Santarém propõe "novas leituras" das suas peças na Noite Europeia dos Museus

O museu estará de portas abertas entre as 20h00 e as 24h00 de sábado, para acolher o projecto “iLUZtrARTE”, de Miguel Cardoso.

O ilustrador Miguel Cardoso vai apresentar, na noite de sábado, no Museu Diocesano de Santarém (MDS), o projecto “iLUZtrARTE”, que proporcionará aos visitantes “novas chaves de leituras” das peças da exposição permanente. Em comunicado, o MDS afirma que o projecto “iLUZtrARTE – novas leituras sobre o património”, com início às 21h00 e acesso gratuito, assinalará a Noite Europeia dos Museus.

O museu estará de portas abertas entre as 20h00 e as 24h00 de sábado, 13 de Maio, sendo os participantes convidados a levarem o seu “diário gráfico” para se associarem à dinâmica do projeto de Miguel Cardoso.

O ilustrador “fará ao vivo uma reinterpretação em ilustração digital” de cada uma das 10 peças da exposição permanente que selecionou, “enquanto se escutará um texto contemporâneo alusivo à temática da peça”, afirma a nota.

“Nesta experiência multimédia imersiva, onde as ilustrações vão surgir projetadas no espaço do próprio museu, pretendemos dar aos visitantes novas chaves de leitura sobre as peças do museu através da desconstrução das mesmas, em tempo real, pelo ilustrador”, acrescenta.

Segundo o MDS, o objetivo é “promover o gosto pela arte contemporânea e pela produção artística através dos meios tradicionais, mas também digitais, acompanhado pela escuta de textos alusivos às temáticas em representação”.

No Dia Internacional dos Museus, 18 de maio, que este ano tem por tema “Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar”, as visitas ao MDS e à Catedral de Santarém serão gratuitas, num convite a, num “espaço privilegiado de contacto com a Arte”, uma “reflexão individual sobre a forma como os museus podem contribuir para o bem-estar e a sustentabilidade”.

Às 11:00 e às 15:00 de dia 18, serão realizadas visitas guiadas, gratuitas mediante inscrição prévia, “para conhecer melhor a coleção em exposição permanente, percorrendo o edifício e a sua história”, acrescenta.

A Noite dos Museus foi criada pelo Ministério da Cultura da França em 2005, acontecendo na noite de sábado para domingo mais próxima ao Dia Internacional dos Museus (organizado desde 1977 pelo ICOM - Conselho Internacional dos Museus), com a abertura extraordinária dos museus à noite.

Com o tema deste ano, o ICOM procura promover o bem-estar para todos em todas as idades, em especial no que diz respeito à saúde mental e ao isolamento social, tomar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos, proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, sensibilizando para a perda da biodiversidade.