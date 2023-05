Nuno Cruz quer Bombeiros Torrejanos de portas abertas à comunidade

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos passou a ser presidida por Nuno Cruz, que já fazia parte da anterior direcção na qualidade de vice-presidente. O bancário de profissão, de 50 anos, sucede a Arnaldo Santos, que liderou a associação durante 22 anos. A cerimónia da tomada de posse decorreu ao final da tarde de terça-feira, 2 de Maio, no quartel dos bombeiros, e foi orientada, pela última vez, pelo major Abel Caldas que deixa os órgãos sociais da associação ao fim de mais de duas décadas.

No seu discurso, já depois de ter sido empossado presidente, Nuno Cruz estabeleceu como uma das prioridades para este mandato de três anos continuar a salvaguardar a prontidão no socorro, sendo para isso necessária a renovação de meios existentes e a incorporação de mais voluntários, um problema com o qual a associação se tem debatido nos últimos anos.