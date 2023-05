Um camião de uma coluna militar raspou na parede de uma habitação e provocou o caos no trânsito no centro da vila da Chamusca na sexta-feira, 12 de Maio.

Passagem de coluna militar na Chamusca provoca caos no trânsito

A passagem de uma coluna militar parou o trânsito no centro da vila da Chamusca na sexta-feira, 12 de Maio, durante cerca de uma hora, provocando o caos. Segundo apurou O MIRANTE, junto de fonte que assistiu aos acontecimentos, um dos veículos pesados raspou na parede de uma habitação junto ao edifício dos Correios, situado em frente à Câmara Municipal da Chamusca, para que os carros que vinham no sentido da Ponte da Chamusca pudessem circular sem constrangimentos. A emenda foi pior que o soneto e só ao fim de várias dezenas de manobras e uma hora depois é que o trânsito voltou a circular com regularidade.