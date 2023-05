Requalificação da Secundária de Coruche ainda sem projecto

A elaboração do projecto para a requalificação da Escola Secundária de Coruche vai demorar mais tempo que o previsto. O projecto vai mesmo ter de ser feito de raiz uma vez que não existem plantas do estabelecimento de ensino, nem se sabe onde está implantada a canalização ou a rede eléctrica, por exemplo. De acordo com o presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, o projecto para requalificação da escola pode vir a ser contratado pelo empreiteiro que fará as obras ou ser elaborado pela Câmara de Coruche, tal como o autarca tinha dito inicialmente.

Em declarações a O MIRANTE, o delegado regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, Bruno Santos, garante que a escola integra uma lista de estabelecimentos de ensino a serem requalificados com carácter de urgência. O responsável afirmou que o projecto para as obras na escola vai estar pronto até final deste ano. “Estão a ser desenhadas as linhas de financiamento que vão garantir que a requalificação seja realizada de acordo com a vontade local e linha de acção do município. Já temos financiamento com avisos de abertura no âmbito da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo para que possam ser atribuídas verbas”, disse o responsável.