Triatletas de Torres Novas atropelados em treino

Erwin Vanderplanck, de 28 anos, é atleta de triatlo do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) e sofreu um atropelamento durante um treino de bicicleta no Cartaxo, no domingo, 30 de Abril. Sofreu fracturas na face e nos braços e teve de ser operado no Hospital de São José, em Lisboa, como adiantou o vice-presidente do Clube de Natação de Torres Novas, Paulo Catarino Vieira, à Lusa. O triatleta belga protagonizou o terceiro caso de atletas do clube vítimas de colisões com automóveis quando treinavam ciclismo.