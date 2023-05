ACISO defende aeroporto em Santarém como opção que melhor serve Fátima

A Associação Empresarial Ourém-Fátima (ACISO) defende que a opção Santarém para a localização do futuro aeroporto de Lisboa é a que melhor serve Fátima e diz que o poder político deve considerar o impacto da cidade-santuário nas suas decisões. “Este é, sem dúvida, o projecto que melhor serve Fátima e o grande fluxo de turistas que aqui acorrem anualmente”, afirmou a presidente da ACISO, Purificação Reis, citada numa nota de imprensa, na sequência de uma reunião com Carlos Brazão, o rosto do “Magellan 500”, e que contou com outras entidades do distrito, nomeadamente o ACES Santarém, ACITOFEBA Tomar, ACIS Torres Novas. “Fátima é um importante destino turístico conhecido mundialmente, podendo esta infraestrutura potenciar o seu efeito âncora no desenvolvimento turístico de todo o território do Centro de Portugal”, adiantou Purificação Reis.

Noticia desenvolvida na próxima edição impressa de O MIRANTE.