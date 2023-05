Almeirim inaugura primeira creche municipal e já está a preparar a segunda

A primeira creche municipal de Almeirim e da Lezíria do Tejo foi elogiada pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, por estar a dar um contributo para aumentar a oferta numa área necessitada do país. E esta deve ocupar pouco tempo como a única gerida pelo município porque já se está a preparar a candidatura a financiamento para requalificar o palacete que a autarquia adquiriu na zona do Jardim da República, segundo anunciou o presidente da câmara, Pedro Ribeiro, na inauguração da nova valência, no dia 5 de Maio.

Para a ministra, a estratégia da câmara é um exemplo porque permite dar condições para que as crianças tenham igualdade de oportunidades, realçando que também é importante para libertar as mulheres e permitir que tenham as mesmas oportunidades que os homens no trabalho. Esta nova creche acolhe 60 crianças, sendo uma das poucas creches municipais do país, como destacou Ana Mendes Godinho. No concelho de Almeirim, revelou a ministra, existem 289 crianças em creches, sendo que 189 já beneficiam do serviço gratuitamente.

Os municípios não estavam abrangidos pela medida de gratuitidade das creches, medida tomada para os privados e instituições particulares de solidariedade social, que surgiu quando a creche municipal estava a ser construída. O município está a assegurar os custos de funcionamento sem qualquer comparticipação da administração central, num custo de cerca de 300 mil euros anuais, mas entretanto o Governo vai alargar a gratuitidade aos equipamentos das autarquias quando não exista resposta por parte do sector social.

A creche do município funciona no edifício do antigo posto da GNR e posteriormente do tribunal, tendo sido investidos cerca de 1,3 milhões de euros na adaptação das instalações. O Governo entretanto já aprovou um alargamento da rede para mais 10 mil lugares até 2024, num investimento de cerca de 42 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência, ao qual Almeirim quer recorrer. Para Pedro Ribeiro o investimento na área da infância tem como objectivo garantir as melhores condições à população e a quem venha a instalar-se na cidade por força dos investimentos do bloco logístico da Mercadona e da fábrica de cenouras bebés.