Aluna de Aveiras de Cima na final do Concurso Nacional de Leitura

Maria Bertrand, aluna do terceiro ciclo do Agrupamento de Escolas Vale Aveiras, em Aveiras de Cima, no concelho de Azambuja, vai representar a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo na fase final da 16ª edição do Concurso Nacional de Leitura. A fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura, que decorreu entre 21 de Março e 28 de Abril, foi organizada pelo município de Almeirim e destinou-se a apurar dois alunos por cada ciclo de ensino para a fase final do concurso que vai decorrer a 3 de Junho.

A Câmara de Azambuja felicitou, em comunicado, “todos os alunos participantes assim como os professores que dinamizam nas suas turmas este concurso e o gosto pela leitura”. O Concurso Nacional de Leitura é organizado pelo Plano Nacional de Leitura PNL-2027 e visa estimular o gosto e os hábitos de leitura e melhorar a compreensão da leitura. A iniciativa tem como destinatários alunos do ensino básico e secundário.