Antiga escola de Areias reconvertida em albergue de peregrinos

O projecto passará a fazer parte da Rede Pública de Albergues do Caminho de Santiago

A antiga escola primária de Areias está em obras para ser reconvertida em albergue de peregrinos do Caminho Português de Santiago. A empreitada é de iniciativa da Câmara de Ferreira do Zêzere e está a decorrer dentro dos prazos estipulados. O espaço passará a fazer parte da Rede Pública de Albergues do Caminho de Santiago e terá uma zona de refeições, dormitório, instalações sanitárias e balneários.